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Кубок России

Экс-игрок «Спартака» Мор: «Бразильцам «Зенита» будет очень тяжело в матче с «Волгой»

22 Февраля 2023 • 10:26 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался насчет предстоящего поединка между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» в рамках ¼ финала Фонбет Кубка России.

«Чем хуже поле, тем лучше той команде, которая будет обороняться. Для футболистов «Зенита», особенно бразильцев, это огромный минус. На таких полях они играть не привыкли, шансы команд уравниваются», - передает слова Эдуарда «Матч ТВ».

Поединок между «Волгой» и «Зенитом» состоится в субботу, 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Напомним, что питерцы завершили групповой этап на третьем месте и будут играть в Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эдуард Мор
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