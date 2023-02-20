Мостовой рассказал об ожиданиях от матча «Локомотив» - «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между «Локомотивом» и «Спартаком» в четвертьфинале Кубка страны.

«Для меня фаворита нет. Слишком большой перерыв был. Просто «Спартаку» точно не будет - у «Локомотива» хорошие приобретения», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Первый матч «Локомотива» против «Спартака» запланирован на среду, 22 февраля. Стартовый свисток на стадионе «РЖД Арена» прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В Премьер-лиге «железнодорожники» занимают 14-е место, в «красно-белые» идут на второй строчке.