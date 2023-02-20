Чернышов назвал фаворита в паре «Локомотив» - «Спартак»

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о предстоящем противостоянии между «красно-белыми» и «Локомотивом» в плей-офф Фонбет Кубка России.

«Фаворитом является «Спартак». «Красно-белые» в осенней части выглядели уверено, все заговорили, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Поэтому «Спартак» - фаворит», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Первый матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится на стадионе «РЖД Арена» в среду, 22 февраля. Ответный поединок пройдет на «Открытие Банк Арене» в понедельник, 27 февраля.