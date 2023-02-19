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Павлюченко назвал фаворита матча «Локомотив» - «Спартак»

19 Февраля 2023 • 08:38 Комментировать

Бывший нападающий национальной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался насчет поединка между «Локомотивом» и «Спартаком» в плей-офф Фонбет Кубка страны.

«Спартак» - фаворит на бумаге. Если брать турнирную таблицу, то у «Спартака» не должно возникнуть проблем. Но «Локо» даст бой. «Спартаку» будет тяжело», - приводятся слова Павлюченко на страницах издания Metaratings.ru.

Первый матч противостояния состоится на стадионе «РЖД Арена» в среду, 22 февраля. Ответная встреча пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

В турнирной таблице Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место, а «красно-белые» располагаются на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Роман Павлюченко
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