Фонбет Кубок России: РФС обнародовал информацию о призовых выплатах по итогам осени

Российский футбольный союз обнародовал информацию о призовых выплатах клубам по итогам осенней части розыгрыша Фонбет Кубка России.

Так, клубы из пути РПЛ суммарно получили 907,2 миллиона рублей, а клубы из пути регионов – 102 миллиона рублей.

Если говорить о пути РПЛ, то самым большим заработком может похвастаться «Урал». Екатеринбуржцы получили 75,7 миллиона рублей. По 66,2 миллиона рублей заработали «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА – эти команды на групповой стадии отпраздновали по четыре победы.

Розыгрыш Фонбет Кубка России продолжится уже на следующей неделе.