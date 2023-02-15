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В «Спартаке» оценили готовность Промеса к матчу с «Локомотивом»

15 Февраля 2023 • 13:45 Комментировать

В московском «Спартаке» оценили текущую форму нидерландского нападающего Куинси Промеса. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресс», высока вероятность того, что легионер будет включен в заявку столичного коллектива на матч с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Дерби состоится 22 февраля.

Стоит отметить, что Куинси не поехал на тренировочные сборы «Спартака» в ОАЭ. Он готовился к возобновлению сезона по индивидуальной программе.

В сезоне-2022/2023 нидерландец провел 23 поединка во всех турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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