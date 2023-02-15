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Кубок России

Кубок России: что ещё придумают для его раскрутки

15 Февраля 2023 • 07:43 Комментировать

Уже через  неделю российские клубы официально вернутся в игровой тонус. Четвертьфинальные поединки Кубка России наверняка привлекут к себе внимание болельщиков,.даже не смотря на потенциальные морозы. Праздничные дни, хорошие вывески матчей, участие представителей всех профессиональных лиг России ... Что ещё сделают в нашем футболе для привлечения внимания к национальному Кубку?

Перфоманс

Сложившаяся обстановка привела к тому, что наш зритель переключил внимание на отечественные турниры. И помог в этом сам Кубок России. В майском финале сошлись московские «Спартак» и «Динамо», которые продемонстрировали хороший футбол и интригу в матче. Добавим к этому невероятный перфоманс, который устроили болельщики «красно-белых» и певица Максим… После такого финала оставалось только удержать нерв интриги и интереса к Кубку России.

Медиалига

«Амкал» и 2DROTS стали участниками 1/256 финала Кубка России, заставив в новом сезоне говорить о национальном Кубке уже на такой ранней стадии. И если сначала к клубам, представляющим Медиалигу, относились с достаточной «прохладцей», то уже после первого раунда их пришлось уважать. «Амкал» в серии пенальти прошил «Зоркий», а 2DROTS и вовсе уверенно разобрались с «Чертаново». В итоге - победа над «Тверью» и всего один неточный удар в серии пенальти с питерской «Звездой», не пустивший «Амкал» в 1/32 финала. А сколько было болельщиков на трибунах, не говоря о трансляциях матчей с участием команд Медиалиги на федеральном спортивном канале!. И если до этого момента  многие профессионалы и болельщики со стажем относились к представителям Медиалиги со снисходительной улыбкой, то в новом Кубке России, уверен, отношение заметно измениться.

Формат Кубка России

Помог повысить статус Кубка России и новый формат турнира, увеличивший количество топовых матчей. «Спартак» сыграл дважды против «Зенита», «Локомотив» показывал красивый футбол в матчах с «Краснодаром», «Динамо» противостояло «Ростову», «Урал» нашёл себя именно в рамках Кубка России, обыгрывая в серии пенальти ЦСКА. Да, увидеть чемпионов России или другой топовый клуб в «глубинке» теперь стало сложнее, но и такие события происходят. Ульяновск прикладывает все усилия, чтобы принять на своём поле «Зенит». И даже погода не должна помешать.

Роман Павлюченко

 Как только интерес угасает - его необходимо снова вернуть. И сделано это было весьма интересным способом. Роман Павлюченко две недели назад заявил о том, что готов помочь «Уфе» в рамках четвертьфинального противостояния с «Ахматом». Практически сразу стало понятно, что возвращение «спящего гиганта» - это не более чем рекламная акция, но в глубине души всё-таки верилось, что Павлюченко сможет сыграть за «Уфу». И даже восьмиматчевая дисквалификация не должна была остановить «Уфу» и покорителя Англии. В рамках Кубка России Роман имеет право сыграть, но сыграет ли? Об этом он пока что умалчивает. Но чем ближе к кубковому поединку, тем выше внимание к Павлюченко и национальному турниру. 

Ещё недавно матчи Кубка России не вызывали особого интереса. Топовые клубы и даже команды уровня нижней части турнирной таблицы РПЛ выставляли второй состав или молодёжь на матчи с представителями низших лиг. В итоге, зачастую клубы РПЛ вылетали из Кубка России ещё на стадии 1/16 финала, на которой и начинали принимать участие. Сегодня ситуация в корне изменилась. Из восьми команд верхней части турнирной таблицы РПЛ в четвертьфинал Кубка России не прошла только одна,.дДа и представители нижнеий части подтянулись. То ли еще будет!

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Константин Лицин


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Павлюченко Уфа Ахмат Амкал 2DROTS
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