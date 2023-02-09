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​CAS начал рассматривать заявление «Зенита»

09 Февраля 2023 • 15:27 Комментировать

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассматривать заявление «Зенита». Об этом рассказывает «РИА Новости». Ранее в питерском клубе говорили о том, что CAS рассмотрит обращение по ускоренной процедуре.

Напомним, что «Зенит» недавно обратился в CAS по поводу решения о дисквалификации футболистов за драку в кубковой игре против «Спартака». Ранее питерцы не добились успеха по итогам апелляции на решение КДК РФС.

Как известно, после осеннего инцидента дисквалификации на шесть кубковых матчей получили шесть игроков «Зенита» и «Спартака». Если говорить о питерской команде, то речь идёт о Родригао, Вильмаре Барриосе и Малкоме.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит CAS
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