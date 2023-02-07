​Газизов прокомментировал ситуацию с Павлюченко

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора «Уфы», дал комментарий по поводу ситуации с Романом Павлюченко.

Как известно, 41-летний Роман Павлюченко может снять бутсы с гвоздя и подписать контракт с «Уфой» ради участия в матчах Фонбет Кубка России.

«Мы свою позицию давно высказали. Нужно немного подождать, чтобы у всех сформировалось решение», - высказался Газизов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Шамиль Газизов не смог ответить на вопрос, завершилась ли история с возможным подписанием «Уфой» Романа Павлюченко.

Романа Павлюченко в футбольном мире знают главным образом по играм за «Спартак» и «Тоттенхэм».