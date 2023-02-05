​Павлюченко ещё может оказаться в «Уфе» - Газизов

На днях Роман Павлюченко заявил, что он не будет играть за «Уфу». Ранее стороны вели переговоры о контракте, в рамках которого 41-летний форвард возобновил бы карьеру и был бы заявлен за уфимцев на Кубок России.

По словам Шамиля Газизова, занимающего должность генерального директора «Уфы», Роман Павлюченко ещё может оказаться в клубе.

«Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождём. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное», - высказался Газизов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Роман Павлюченко известен главным образом по выступлениям за «Спартак» и «Тоттенхэм».