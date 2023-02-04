​Павлюченко не будет играть за «Уфу»

41-летний Роман Павлюченко мог вернуться в футбол. В последние дни экс-форвард «Спартака» вёл переговоры с «Уфой» по поводу подписания контракта для участия в матчах Кубка России. Впрочем, Павлюченко играть за уфимский клуб не будет. Об этом рассказал он сам.

По словам Романа Павлюченко, в ходе переговоров он договорился с Шамилем Газизовым, генеральным директором «Уфы», о хороших условиях. Тем не менее, стороны решили не подписывать контракт, поскольку времени на набор формы к кубковой игре осталось мало.

«Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться. Времени слишком мало», - высказался Павлюченко, чьи слова приводит sport24.