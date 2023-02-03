«Волга» назвала резервные стадионы на матч с «Зенитом»

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов поделился информацией о стадионах, которые будут заявлены как резервные на матч Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

Футбольный деятель подтвердил наличие предложения клуба с берегов Невы заявить стадион в Санкт-Петербурге в качестве резервного и в то же время подчеркнул – стадион в Ульяновске готовится к проведению данной встречи согласно заранее составленному плану.

«Какая арена будет резервной? Два варианта - Самара и Нижнекамск», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Игра между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» состоится в конце текущего месяца.