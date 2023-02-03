Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Волга» назвала резервные стадионы на матч с «Зенитом»

03 Февраля 2023 • 19:28 Комментировать

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов поделился информацией о стадионах, которые будут заявлены как резервные на матч Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

Футбольный деятель подтвердил наличие предложения клуба с берегов Невы заявить стадион в Санкт-Петербурге в качестве резервного и в то же время подчеркнул – стадион в Ульяновске готовится к проведению данной встречи согласно заранее составленному плану.

«Какая арена будет резервной? Два варианта - Самара и Нижнекамск», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Игра между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» состоится в конце текущего месяца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Волга Ульяновск Олег Савинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
19:28 · Кубок России
«Волга» назвала резервные стадионы на матч с «Зенитом»
18:13 · Кубок России
«Крылья Советов» не получали писем от «Волги» по поводу стадиона в Самаре
17:52 · Кубок России
РФС отреагировал на ситуацию со стадионом в Ульяновске
17:39 · Кубок России
Директор «Волги» заявил, что клуб отказался от варианта с «Газпром Ареной»
17:25 · Кубок России
«Зенит» предложил «Волге» петербургский стадион в качестве резервного
15:53 · Кубок России
​Агент Сафонов – о Павлюченко: «Если «Уфа» готова до конца пойти на этот шаг, то почему бы и нет»
14:05 · Кубок России
«Уфа» пока не договорилась с Павлюченко – Газизов
02 Февраля
23:38 · Кубок России
Абаскаль: «Доволен настроем»
20:03 · Кубок России
​Обращение «Зенита» в CAS рассмотрят по ускоренной процедуре
19:10 · Кубок России
​Павлюченко – о переговорах с «Уфой»: «Судя по тому, как играют наши футболисты, я готов ворваться»
18:30 · Кубок России
​Зарема Салихова «уколола» «Зенит»
17:44 · Кубок России
​Тарханов: «У Павлюченко может не получиться забить за «Уфу»
14:54 · Кубок России
​«Зенит» объяснил обращение в CAS по инциденту с дракой в игре со «Спартаком»
14:25 · Кубок России
CAS рассмотрит инцидент с дракой в матче «Зенит» - «Спартак» 1
12:37 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»
Все новости