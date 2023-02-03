«Крылья Советов» не получали писем от «Волги» по поводу стадиона в Самаре

Самарские «Крылья Советов» не получали писем от ульяновской «Волги», связанных с заявкой стадиона в Самаре в качестве резервной арены для проведения матча Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

«В клуб никто обращался. Возможно, были контакты именно со стадионом в Самаре», - сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе «Крыльев Советов».

Ранее в СМИ появлялась различная информация касательно потенциального места проведения вышеупомянутого противостояния. Так, «Зенит» предлагал стадион в «Санкт-Петербурге» в качестве резервной арены, директор «Волги» заявлял, что клуб от этого предложения отказался, а в РФС говорили, что держат всё под контролем.