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Кубок России

РФС отреагировал на ситуацию со стадионом в Ульяновске

03 Февраля 2023 • 17:52 Комментировать

Представители Российского футбольного союза прокомментировали ситуацию со стадионом в Ульяновске перед игрой Фонбет Кубка России между местной «Волгой» и петербургским «Зенитом».

По словам сотрудников службы коммуникации РФС, организация держит на контроле все стадионы, на которых состоятся кубковые противостояния в конце текущего месяца. В обязанности клубов входит поиск резервных вариантов в случае несоответствия регламенту собственного стадиона, а в обязанности ФНЛ – информирование РФС о таких несоответствиях, всё это – в срок за 14 суток до начала игры.

«Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона проводится Комиссией ФНЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за десять дней до даты проведения первого матча», - приводит слова специалистов «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России РФС Волга Ульяновск
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