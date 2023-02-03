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Директор «Волги» заявил, что клуб отказался от варианта с «Газпром Ареной»

03 Февраля 2023 • 17:39 Комментировать

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин высказался о предложении петербургского «Зенита» заявить стадион в Санкт-Петербурге в качестве резервного.

«Зенит» действительно предлагал сыграть кубковый матч в Питере, но мы отказались. Мы подготовим поле: матч состоится в Ульяновске — другой вариант даже не рассматривали», - приводит слова футбольного деятеля «Чемпионат».

Ранее появлялась информация о сложностях с организацией матча в Ульяновске.

Футбольное противостояние между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» должно состояться 25 февраля, главный арбитр матча должен дать стартовый свисток в 14:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Газпром Арена Михаил Наволокин
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