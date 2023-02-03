«Зенит» предложил «Волге» петербургский стадион в качестве резервного

Как сообщает «Чемпионат», петербургский «Зенит» отправил ульяновской «Волге» письмо с предложением заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Фонбет Кубка России.

По информации источника, в связи с тем, что в данный момент нет стопроцентной уверенности в возможности проведения футбольного матча в Ульяновске, рассматриваются различные варианты резервных арен, способных принять противостояние. На сегодняшний день руководство «Волги» больше склоняется к варианту с Самарой, однако, как говорилось ранее, клуб с берегов Невы предложил альтернативное решение.