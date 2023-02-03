​Агент Сафонов – о Павлюченко: «Если «Уфа» готова до конца пойти на этот шаг, то почему бы и нет»

Агент Алексей Сафонов высказался по поводу возможного возвращения Романа Павлюченко в футбол. Как известно, в настоящий момент 41-летний Павлюченко ведёт переговоры с «Уфой» - его могут заявить на Кубок России.

«У спортсменов бывают такие моменты. В своё время Вячеслав Фетисов в 51 год вышел на один матч за ЦСКА. Случаются разные пиар-ходы. Если «Уфа» готова до конца пойти на этот шаг, то почему бы и нет», - высказался Сафонов, чьи слова приводит Vprognoze.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов говорил о том, что переговоры с Романом Павлюченко ещё продолжаются.

Добавим, что Роман Павлюченко в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Тоттенхэм» и «Спартак».