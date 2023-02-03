«Уфа» пока не договорилась с Павлюченко – Газизов

Роман Павлюченко очень скоро может вернуться в футбол, подписав контракт с «Уфой» ради кубковых матчей. Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора уфимского клуба, дал комментарий насчёт переговоров с 41-летним нападающим.

«Ещё не договорились с Романом о контракте. Срок подписания контракта будет зависеть от результатов наших встреч с Павлюченко», - высказался Газизов, чьи слова приводит sport24.

Шамиль Газизов отметил, что в настоящий момент стороны обсуждают нюансы. Генеральный директор «Уфы» не смог назвать какие-то сроки в вопросе подписания контракта с Романом Павлюченко.

Роман Павлюченко известен главным образом по выступлениям за «Спартак» и «Тоттенхэм».