Абаскаль: «Доволен настроем»

Московский «Спартак» добился победы над «Ростовом» в стартовом матче зимнего Кубка РПЛ, для этого подопечным испанского специалиста Гильермо Абаскаля пришлось провести серию пенальти. Основное время игры завершилось по нулям, а вот пенальти красно-белые исполнить смогли все-таки чуть лучше.

- Я рад за ребят, как они подошли к игре, доволен настроем. В целом ощущения положительные, но с оговоркой на то, на каком этапе подготовки к сезону мы находимся, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат по футболу, напомним, возобновится в первые дни марта.