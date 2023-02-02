Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Абаскаль: «Доволен настроем»

02 Февраля 2023 • 23:38 Комментировать

Московский «Спартак» добился победы над «Ростовом» в стартовом матче зимнего Кубка РПЛ, для этого подопечным испанского специалиста Гильермо Абаскаля пришлось провести серию пенальти. Основное время игры завершилось по нулям, а вот пенальти красно-белые исполнить смогли все-таки чуть лучше.

- Я рад за ребят, как они подошли к игре, доволен настроем. В целом ощущения положительные, но с оговоркой на то, на каком этапе подготовки к сезону мы находимся, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат по футболу, напомним, возобновится в первые дни марта. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
02 Февраля
23:38 · Кубок России
Абаскаль: «Доволен настроем»
20:03 · Кубок России
​Обращение «Зенита» в CAS рассмотрят по ускоренной процедуре
19:10 · Кубок России
​Павлюченко – о переговорах с «Уфой»: «Судя по тому, как играют наши футболисты, я готов ворваться»
18:30 · Кубок России
​Зарема Салихова «уколола» «Зенит»
17:44 · Кубок России
​Тарханов: «У Павлюченко может не получиться забить за «Уфу»
14:54 · Кубок России
​«Зенит» объяснил обращение в CAS по инциденту с дракой в игре со «Спартаком»
14:25 · Кубок России
CAS рассмотрит инцидент с дракой в матче «Зенит» - «Спартак» 1
12:37 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»
00:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство
00:47 · Россия. Первая лига
Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру
01 Февраля
23:48 · Россия. Первая лига
Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи
21:24 · Кубок России
Лещук: «С финала Кубка не нашел ни одной нормальной фотографии»
28 Января
18:44 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Цель? Завоевать чемпионство и выиграть Кубок России с «Зенитом»
16:48 · Кубок России
Родригао: «Моё отношение к «Спартаку» не изменилось, это один из наших главных конкурентов»
27 Января
21:36 · Россия. Премьер-лига
Игонин – о «Локомотиве»: «Первоочередная задача - удержаться в РПЛ, но есть ещё Кубок»
Все новости