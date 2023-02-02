​Обращение «Зенита» в CAS рассмотрят по ускоренной процедуре

Александр Медведев, который занимает пост генерального директора «Зенита», прокомментировал обращение клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Питерцы направили обращение в CAS после того, как они остались недовольны результатом апелляции на решение КДК РФС по драке на кубковом матче «Зенит» - «Спартак».

По словам Медведева, обращение «Зенита» будет рассмотрено по ускоренной процедуре.

«Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух», - сказал Медведев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что после драки шесть игроков «Зенита» и «Спартака» получили дисквалификации. Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон должны пропустить по шесть игр Кубка России.