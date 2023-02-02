​Павлюченко – о переговорах с «Уфой»: «Судя по тому, как играют наши футболисты, я готов ворваться»

41-летний Роман Павлюченко дал комментарий по поводу возможного подписания контракта с «Уфой» ради выступлений за команду в Кубке России.

«Сегодня поговорим. Если не договоримся по условиям, то перенесём на завтра. Всё серьёзно, мне хотелось бы поиграть. И для меня хорошо – забить 200-й, и для клуба – помогу клубу. Если подпишу, то начнём тренироваться, готовиться. Сегодня-завтра будет ясно», - сказал Павлюченко. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».

«Я готов. Судя по тому, что я вижу, как играют наши футболисты, я готов ворваться», - добавил Павлюченко со смехом.