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​Зарема Салихова «уколола» «Зенит»

02 Февраля 2023 • 18:30 Комментировать

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала факт обращения «Зенита» в Спортивный арбитражный суд. Теперь CAS рассмотрит инцидент с дракой футболистов «Зенита» и «Спартака» в ноябрьском кубковом матче, по итогам которой шесть игроков (по три с каждой стороны) получили дисквалификации.

Ранее «Зенит» проиграл апелляцию на решение КДК РФС. Питерцы, среди прочего, указывали на то, что зачинщиком драки, по их мнению, стал Куинси Промес. Нидерландец дисквалифицирован не был.

«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но они решили просто пойти написать кляузу в CAS. Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Добавим, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в август прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Куинси Промес Зарема Салихова
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