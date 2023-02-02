​Тарханов: «У Павлюченко может не получиться забить за «Уфу»

Известный тренер Александр Тарханов дал комментарий по поводу возможного выступления Романа Павлюченко за «Уфу».

Ранее стало известно о том, что 41-летний Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в кубковом матче против «Ахмата» в конце февраля.

«Может не получиться забить, потому что «Ахмат» может не допустить этого. Надо хорошо подготовиться, осталось мало времени», - высказался Тарханов, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Роман Павлюченко известен главным образом по выступлениям за московский «Спартак» и лондонский «Тоттенхэм».