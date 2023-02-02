Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​«Зенит» объяснил обращение в CAS по инциденту с дракой в игре со «Спартаком»

02 Февраля 2023 • 14:54 Комментировать

«Зенит» действительно обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) – там рассмотрят инцидент с дракой в кубковой игре со «Спартаком», которая проходила в ноябре. По итогам той неприятной ситуации дисквалификации получили шесть игроков обеих команд – Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.

В «Зените» объяснили своё обращение в CAS.

«По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение - в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча», - высказались в пресс-службе «Зенита» для «Спорт-Экспресса».

В «Зените» также отметили, что клуб уведомил Российский футбольный союз о своём обращении в Спортивный арбитражный суд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
14:54 · Кубок России
​«Зенит» объяснил обращение в CAS по инциденту с дракой в игре со «Спартаком»
14:25 · Кубок России
CAS рассмотрит инцидент с дракой в матче «Зенит» - «Спартак»
12:37 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»
00:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство
00:47 · Россия. Первая лига
Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру
01 Февраля
23:48 · Россия. Первая лига
Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи
21:24 · Кубок России
Лещук: «С финала Кубка не нашел ни одной нормальной фотографии»
28 Января
18:44 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Цель? Завоевать чемпионство и выиграть Кубок России с «Зенитом»
16:48 · Кубок России
Родригао: «Моё отношение к «Спартаку» не изменилось, это один из наших главных конкурентов»
27 Января
21:36 · Россия. Премьер-лига
Игонин – о «Локомотиве»: «Первоочередная задача - удержаться в РПЛ, но есть ещё Кубок»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тавареш заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство и за победу в Кубке России
23 Января
10:37 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Главная цель — ещё одно чемпионство с «Зенитом»
22 Января
14:40 · Кубок России
Дуглас Сантос заявил, что Промес спровоцировал драку в матче «Зенит» - «Спартак» 2
10:43 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» хочет выиграть РПЛ и Фонбет Кубок России 1
18 Января
19:48 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: «Динамо» хочет стать чемпионом и выиграть Кубок России»
Все новости