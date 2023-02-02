​«Зенит» объяснил обращение в CAS по инциденту с дракой в игре со «Спартаком»

«Зенит» действительно обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) – там рассмотрят инцидент с дракой в кубковой игре со «Спартаком», которая проходила в ноябре. По итогам той неприятной ситуации дисквалификации получили шесть игроков обеих команд – Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.

В «Зените» объяснили своё обращение в CAS.

«По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение - в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча», - высказались в пресс-службе «Зенита» для «Спорт-Экспресса».

В «Зените» также отметили, что клуб уведомил Российский футбольный союз о своём обращении в Спортивный арбитражный суд.