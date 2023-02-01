Лещук: «С финала Кубка не нашел ни одной нормальной фотографии»

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о проигранном финале Кубка России в 2022 году. В том матче «бело-голубые» уступили московскому «Спартаку» со счётом 1:2.

Футболист признался, что провёл анализ различных игровых ситуаций, который может помочь ему не совершать подобного рода ошибки в дальнейшей карьере.

«Подбирал фото на память о сезоне - с финала Кубка не нашел ни одной нормальной фотографии, сразу накрывают грустные воспоминания. Оставил себе только общекомандную. Всё же проделали большой путь», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Авторами голов в матче стали Соболев, Промес и Захарян.