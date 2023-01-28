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Кубок России

Родригао: «Моё отношение к «Спартаку» не изменилось, это один из наших главных конкурентов»

28 Января 2023 • 16:48 Комментировать

Защитник «Зенита» Родригао высказался о драке с игроками «Спартака» в матче заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Изменилось ли отношение к «Спартаку»? А почему оно должно меняться? Независимо от того, что произошло, «Спартак» остается сильным соперником. Это один из наших главных конкурентов», — приводит слова Родригао «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что не гордится случившимся, ведь эта ситуация его совсем не красит.

Напомним, «Спартак» выиграл группу B и вышел в плей-офф Пути РПЛ, а «сине-бело-голубые» заняли третье место и отправились в плей-офф Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Родригао
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