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Кубок России

Дуглас Сантос заявил, что Промес спровоцировал драку в матче «Зенит» - «Спартак»

22 Января 2023 • 14:40 Комментировать (2)

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о драке с игроками «Спартака», которая произошла во время матча Фонбет Кубка России.

«Я впервые был свидетелем столь массовой потасовки на футбольном поле. Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса», — заявил Сантос «Спорт-Экспрессу».

Футболист надеется, что эта ситуация послужит уроком Куинси Промесу, ведь он не ребенок и должен понимать, как нельзя вести себя на поле. При этом защитник отметил, что это и урок для «Зенита», команда не должна реагировать на такие провокации.

Напомним, после этой потасовки дисквалификации на шесть матчей получили три футболиста «Зенита» и три игрока «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Куинси Промес Дуглас Сантос
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Комментарии (2)
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Ginlik
22 Января 2023 в 15:37
зенитовского родригао унизили, больше ничего знать не нужно про эту потасовку.
starpom
22 Января 2023 в 15:01
Бедные зенитовские бразильцы
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