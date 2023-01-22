Дуглас Сантос заявил, что Промес спровоцировал драку в матче «Зенит» - «Спартак»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о драке с игроками «Спартака», которая произошла во время матча Фонбет Кубка России.

«Я впервые был свидетелем столь массовой потасовки на футбольном поле. Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса», — заявил Сантос «Спорт-Экспрессу».

Футболист надеется, что эта ситуация послужит уроком Куинси Промесу, ведь он не ребенок и должен понимать, как нельзя вести себя на поле. При этом защитник отметил, что это и урок для «Зенита», команда не должна реагировать на такие провокации.

Напомним, после этой потасовки дисквалификации на шесть матчей получили три футболиста «Зенита» и три игрока «Спартака».