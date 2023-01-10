Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Опубликовано расписание Фонбет Кубка России на февраль

10 Января 2023 • 19:51 Комментировать

Футбольный сезон 2022/2023 в России возобновится 22 февраля. В этот день пройдут первые четвертьфиналы национального кубка в верхней части сетки турнира. Полностью расписание февральских игр Фонбет Кубка России приведём ниже.

Верхняя часть сетки:

Первые матчи

22 февраля

17:30 «Ростов» - «Урал»

20:00 «Локомотив» - «Спартак»

23 февраля

15:00 «Крылья Советов» - «Динамо»

17:30 ЦСКА – «Краснодар»

 

Реклама


Ответные матчи

27 февраля

17:00 «Урал» - «Ростов»

20:00 «Спартак» - «Локомотив»

28 февраля

19:30 «Краснодар» - ЦСКА

20:00 «Динамо» - «Крылья Советов»

 

Нижняя часть сетки

25 февраля

14:30 «Волга» - «Зенит»

26 февраля

Реклама


12:00 «Акрон» - «Торпедо»

14:30 «Уфа» - «Ахмат»

27 февраля

14:30 «Звезда» - «Пари НН»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
19:51 · Кубок России
​Опубликовано расписание Фонбет Кубка России на февраль
08:32 · Кубок России
Карасёв высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»
05 Января
10:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гранат назвал лучший матч 2022 года 1
30 Декабря
14:07 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал главное футбольное событие 2022 года
29 Декабря
21:57 · Кубок России
Игнатьев: «Финал Кубка России - единственный светлый момент нашего футбола в 2022 году»
15:15 · Кубок России
Президент «Амкала» заявил, что команда пока не получила деньги за участие в Фонбет Кубке России
27 Декабря
15:49 · Кубок России
Динияр Билялетдинов — о красной карточке Малкому в матче со «Спартаком»: Я не понял, за что его удалили
01:20 · Кубок России
Жалоба «Зенита» по драке со «Спартаком» была отклонена
22 Декабря
17:34 · Кубок России
Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена»
21 Декабря
22:42 · Кубок России
Широков высказался о роли Промеса в драке в матче с «Зенитом» 1
22:36 · Россия. Премьер-лига
Широков высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита»
11 Декабря
09:45 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Мне нравится быть клоуном»
10 Декабря
17:29 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли интерес к Эрнандесу
15:43 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Интрига в РПЛ сохранена»
Все новости