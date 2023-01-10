​Опубликовано расписание Фонбет Кубка России на февраль

Футбольный сезон 2022/2023 в России возобновится 22 февраля. В этот день пройдут первые четвертьфиналы национального кубка в верхней части сетки турнира. Полностью расписание февральских игр Фонбет Кубка России приведём ниже.
Верхняя часть сетки:
Первые матчи
22 февраля
17:30 «Ростов» - «Урал»
20:00 «Локомотив» - «Спартак»
23 февраля
15:00 «Крылья Советов» - «Динамо»
17:30 ЦСКА – «Краснодар»
Ответные матчи
27 февраля
17:00 «Урал» - «Ростов»
20:00 «Спартак» - «Локомотив»
28 февраля
19:30 «Краснодар» - ЦСКА
20:00 «Динамо» - «Крылья Советов»
Нижняя часть сетки
25 февраля
14:30 «Волга» - «Зенит»
26 февраля
12:00 «Акрон» - «Торпедо»
14:30 «Уфа» - «Ахмат»
27 февраля
14:30 «Звезда» - «Пари НН»
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