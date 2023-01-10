Карасёв высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

Один из лучших российских судей Сергей Карасёв высказался о драке между игроками петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в матче групповой стадии Фонбет Кубка России.

«КДК вынес свой вердикт. Так случилось, бывает. Просто замкнуло людей, и это началось. Если брать по серьезному, «по чесноку», там можно было удалять и по ходу игры», - передает слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке противостояния между футболистами возникла массовая драка. В результате потасовки с поля были удалены по три игрока «Спартака» и «Зенита». Решением КДК они получили длительные дисквалификации.