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Кубок России

Игнатьев: «Финал Кубка России - единственный светлый момент нашего футбола в 2022 году»

29 Декабря 2022 • 21:57 Комментировать

Борис Игнатьев, бывший наставник российской сборной, подвел итоги уходящего 2022 года. По его мнению, главным событием футбольного года для России стал финал Кубка страны, в котором «Спартак» сумел обыграть московское «Динамо» и стал обладателем трофея впервые с 2003 года. Матч, напомним, закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

- Даже не сказал бы, что меня что‑то молнией пронзило за этот год. Вспоминается матч «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка. Это положительный момент в нашем футболе. Не всегда нам удается качественно организовать, а здесь была и хорошая игра двух команд, даже сборная России поехала в Азию и сыграла два матча вничью, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас формат Фонбет Кубка России претерпел изменение, и теперь турнир включает в себя также и групповой раунд. 

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев
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