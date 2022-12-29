Президент «Амкала» заявил, что команда пока не получила деньги за участие в Фонбет Кубке России

Президент медийного клуба «Амкал» Герман Попков высказался о призовых за участие в Фонбет Кубке России.

«Во-первых, нам до сих пор еще ничего не выплатили. Надеюсь, что это случится хотя бы в этом году. Во-вторых, я еще подписал бумагу, что из 800 тысяч рублей, которые мы заработали, мы отдаем 67 тысяч штрафов», — заявил Попков на YouTube-канале «ГАС».

По словам функционера, эта сумма будет отдана за то, что команда делала какие высказывания и участвовала в спорах.

Напомним, в рамках Фонбет Кубка России Пути регионов «Амкал» добрался до 1/64 финала, в которой проиграл «Звезде» Дмитрия Комбарова.