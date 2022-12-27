Динияр Билялетдинов — о красной карточке Малкому в матче со «Спартаком»: Я не понял, за что его удалили

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о красной карточке нападающему «Зенита» Малкому Филипе за драку в матче со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» подали апелляцию по поводу дисквалификации своих игроков на шесть матчей Фонбет Кубка России за участие в потасовке с футболистами «Спартака». Отметим, что апелляция была отклонена.

«Все видели эту драку в Санкт-Петербурге, на что там подавать апелляцию? Я не понял еще, за что Малком получил красную карточку, может из-за этого подавали», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

По мнению эксперта, у «Спартака» менее спорная ситуация в эпизоде с дракой, наверное, поэтому «красно-белые» и не стали подавать апелляцию.