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Динияр Билялетдинов — о красной карточке Малкому в матче со «Спартаком»: Я не понял, за что его удалили

27 Декабря 2022 • 15:49 Комментировать

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о красной карточке нападающему «Зенита» Малкому Филипе за драку в матче со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» подали апелляцию по поводу дисквалификации своих игроков на шесть матчей Фонбет Кубка России за участие в потасовке с футболистами «Спартака». Отметим, что апелляция была отклонена.

«Все видели эту драку в Санкт-Петербурге, на что там подавать апелляцию? Я не понял еще, за что Малком получил красную карточку, может из-за этого подавали», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

По мнению эксперта, у «Спартака» менее спорная ситуация в эпизоде с дракой, наверное, поэтому «красно-белые» и не стали подавать апелляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динияр Билялетдинов Малком Филипе
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