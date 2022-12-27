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Кубок России

Жалоба «Зенита» по драке со «Спартаком» была отклонена

27 Декабря 2022 • 01:20 Комментировать

Жалоба петербургского «Зенита» по поводу отстранения футболистов «сине-бело-голубых» по итогам драки в матче заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:0, 4:2 пен) была отклонена апелляционным комитетом Российского футбольного союза. Об этом сообщает официальный сайт организации.

КДК РФС первого декабря объявил о дисквалификации шестерых игроков обеих команд.

Несмотря на победный исход матча для клуба с берегов Невы, общий итог для «Зенита» оказался совершенно не тем, какого ждали в Санкт-Петербурге – команда заняла третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом» и отправилась выступать в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кдк Рфс драка
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