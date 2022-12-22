Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, отреагировал на решение клуба подать апелляцию на дисквалификацию своих игроков за потасовку в кубковом матче против московского «Спартака».

«Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за драки у «Зенита» получили 6-матчевую дисквалификацию Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» аналогичное наказание получили Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.