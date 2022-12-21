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Кубок России

Широков высказался о роли Промеса в драке в матче с «Зенитом»

21 Декабря 2022 • 22:42 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о роли Куинси Промеса в драке клубов во встрече Фонбет Кубка России.

«Требуют наказать Промеса как зачинщика? Как доказать, что он зачинщик? Может, ему кто-то до того что-то сказал? Мы же не слышали и таких ситуаций в каждом матче много. Это же не значит, что потом надо стенка на стенку выходить», — цитирует Широкова издание «РБ Спорт». По мнению экс-хавбека российской сборной, нидерландец не сделал ничего особенного, поскольку провокации в футболе стали обыденным явлением.

Напомним, что по итогам инцидента несколько футболистов обеих команд получили дисквалификацию на матчи Кубка. Промеса в этом списке не оказалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Куинси Промес
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Комментарии (1)
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Zenituwka
21 Декабря 2022 в 22:44
Широков:"Какая разница, зачинщик, не зачинщик, бить надо в лицо, чтобы упал, а потом с ноги добавить"
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