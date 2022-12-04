Пименов высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Спартак»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал результат жеребьёвки плей-офф Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» сойдутся со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ.

Пименов сказал порталу «КП Спорт», что у «Спартака» виден рисунок игры, но у команды дисквалификацию получили три очень важных футболиста, которых будет трудно заменить. При этом эксперт считает, что «Спартак» приложит все усилия в матче.

У «Локомотива» идет процесс формирования новой команды, необходимо посмотреть, как «железнодорожники» проведут сборы и трансферную кампанию, ведь за три месяца можно несколько раз набрать и потерять форму.

Первый матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля 2023 года.