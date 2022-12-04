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Кубок России

Хаджи считает, что у «Спартака» неплохие шансы на победу в матче с «Локомотивом»

04 Декабря 2022 • 16:58 Комментировать

Бывший менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался после жеребьёвки плей-офф Фонбет Кубка России. Напомним, в четвертьфинале Пути РПЛ «красно-белые» сыграют с «Локомотивом».

«Я думаю, что хорошая команда в плей-офф «Спартаку» досталась: можно сказать, что по зубам. Самое главное, что без выезда. Матч в Москве – нормально», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Эксперт считает, что «Спартаку» будет не хватать дисквалифицированного Александра Соболева, но у команды неплохие шансы на проход дальше.

Первая встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в феврале 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Хаджи
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