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Кубок России

Промес: «Локомотив» будет предельно мотивирован против «Спартака»

04 Декабря 2022 • 10:15 Комментировать

Один из лидеров московского «Спартака» Куинси Промес высказался относительно жеребьевки раунда плей-офф Фонбет Кубка России. В ¼ финала «красно-белые» встретятся с другим столичным клубом – «Локомотивом».

«Хорошая жеребьевка. Нас ждет сложный матч. В чемпионате у «Локо» не все получается, но в матчах против «Спартака» он будет предельно мотивирован», - передает слова нидерландского футболиста «Спорт-экспресс».

Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта следующего года.

В Премьер-лиге «Спартак» занимает второе место после 17 туров, а «железнодорожники» идут на 14-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Куинси Промес
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