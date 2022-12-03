Зайнутдинов прокомментировал результат жеребьёвки Фонбет Кубка России

Защитник столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о результатах жеребьёвки плей-офф Фонбет Кубка России.

«Нам попался очень тяжёлый соперник, хотя на этой стадии все возможные соперники были сложными. «Краснодар» — играющая команда, в атаке у них собраны очень техничные футболисты. Это будут две хорошие и зрелищные игры. Плюс снова увидимся с Ахметовым — этому я рад», — заявил футболист, чьи слова цитирует пресс-служба клуба.

Зайнутдинов отметил, что матчи Кубка станут первыми после зимней паузы, поэтому «армейцам» предстоит сразу же показывать свой максимум.