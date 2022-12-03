Кавазашвили: «В матче «Спартака» и «Локомотива» может дойти до драки»

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Спартаком» и московским «Локомотивом».

«Спартаку» было бы трудно с любой из московских команд в плей-офф Кубка России. Все столичные команды одинаковы по своей подготовке, подбору игроков и технической оснащенности.

Думаю, что в плей-офф со «Спартаком» «железнодорожники» будут играть вовсю. Так же, как «Зенит» играл с «красно-белыми» в последнем матче, может дойти до драки», — сказал Кавазашвили в интервью для Metaratings.ru.

Напомним, что каждое противостояние в верхней сетке плей-офф Кубка России будет состоять из двух матчей. Первые игры состоятся 21-23 февраля, а ответные – с 28 февраля по 2 марта. Проигравшая команда, при этом, продолжит борьбу за трофей в нижней сетке.