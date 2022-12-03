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Кубок России

Сутормин прокомментировал результат жеребьёвки Фонбет Кубка России

03 Декабря 2022 • 17:52 Комментировать

Футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о результате жеребьёвки Фонбет Кубка России.

Напомним, что «сине-бело-голубые» встретятся с ульяновской «Волгой» в Пути регионов. «Понятно, что кто-то да попадется. Будем отталкиваться от того, какое поле будет в феврале», — приводит слова игрока коллектива из Северной столицы издание«Спорт-Экспресс». Сутормин также отметил, что никакой недооценки соперника быть не должно, поскольку «Волга» выбила из турнира казанский «Рубин».

«Зенит» занял третью строчку в групповой стадии Кубка среди клубов РПЛ, из-за чего продолжит путь за трофеем через Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин Фонбет Кубок России
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