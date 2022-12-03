Нападающий «Локомотива» Игнатьев: «Спартак» — очень интересный соперник»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался об итогах жеребьёвки плей-офф Фонбет Кубка России.

«Спартак» — очень интересный соперник». Это будет большая игра в Москве. Хотел бы всех позвать на это кубковое дерби. Нам не повезло со жребием? Наоборот, нам повезло со жребием. Матчам с такими командами нужно радоваться», — заявил бывший форвард «Краснодара», чьи слова приводит издание «Чемпионат». По мнению форварда, такой высококлассный футбол сможет привлечь большое количество зрителей на трибунах.

Напомним, что «Локомотив» и «Спартак» встретятся в первом этапе навылет уже в 2023 году.