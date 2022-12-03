«Локомотив» сыграет со «Спартаком»: Итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России

В субботу состоялась жеребьёвка 1/4 финала Фонбет Кубка России. Сначала пары сформировались в нижней части турнирной сетки. «Зенит», например, будет играть против «Волги» из Ульяновска. После этого процедуру провели для верхней части сетки, куда попали команды из РПЛ, которые по итогам групповой стадии заняли первые и вторые места.

Пары 1/4 финала верхней части турнирной сетки выглядят так:

«Локомотив» - «Спартак»;

«Крылья Советов» - «Динамо»;

«Ростов» - «Урал»;

ЦСКА - «Краснодар».

В верхней части турнирной сетки противостояния будут состояться из двух матчей. Проигравший не вылетает, а отправляется в нижнюю часть сетки.