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Кубок России

«Локомотив» сыграет со «Спартаком»: Итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России

03 Декабря 2022 • 16:58 Комментировать (1)

В субботу состоялась жеребьёвка 1/4 финала Фонбет Кубка России. Сначала пары сформировались в нижней части турнирной сетки. «Зенит», например, будет играть против «Волги» из Ульяновска. После этого процедуру провели для верхней части сетки, куда попали команды из РПЛ, которые по итогам групповой стадии заняли первые и вторые места.

Пары 1/4 финала верхней части турнирной сетки выглядят так:

«Локомотив» - «Спартак»;

«Крылья Советов» - «Динамо»;

«Ростов» - «Урал»;

ЦСКА - «Краснодар».

В верхней части турнирной сетки противостояния будут состояться из двух матчей. Проигравший не вылетает, а отправляется в нижнюю часть сетки.

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Ростов Краснодар Урал Динамо Москва
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Комментарии (1)
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FORZA31
03 Декабря 2022 в 17:35
Тяжко разобраться в этом кубке! Такое в кубках не должно быть!
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