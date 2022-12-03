​«Зенит» узнал имя следующего соперника в Фонбет Кубке России

В субботу проходит жеребьёвка четвертьфиналов Фонбет Кубка России. Первым делом были сформированы пары в так называемой нижней части сетки плей-офф. «Зенит», который в своей группе занял только третье место, сыграет против «Волги» из Ульяновска.

Приведём все пары нижней части турнирной сетки:

«Уфа» - «Ахмат»;

«Акрон» - «Торпедо»;

«Волга» Ульяновск - «Зенит»;

«Звезда» Санкт-Петербург – «Пари НН».

Игры пройдут в феврале. Стоит отметить, что в нижней части сетки Фонбет Кубка России дуэль состоит из одного матча.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак».