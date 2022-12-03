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Кубок России

​Сутормин: «Зенит» не специально попал в нижнюю часть кубковой сетки

03 Декабря 2022 • 14:41 Комментировать

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на предположения о том, что команда сознательно заняла только третье место на групповой стадии Фонбет Кубка России, чтобы оказаться в нижней части турнирной сетки, где соперники проще.

«Нет, там сверху у всех есть право на ошибку, а у нас этого права нет. Мы не можем ошибиться», - высказался Сутормин, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что команды из верхней части турнирной сетки при поражении в дуэли не вылетают, а оказываются в нижней части сетки. Таков регламент.

Жеребьёвка Фонбет Кубка России стартует в 16:30. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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