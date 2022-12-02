Матч звёзд Кубка России: что за турнир, кто сыграет, где смотреть

В субботу, 3 декабря, состоится матч всех звёзд Кубка России. Противостоять друг другу будут команды Пути РПЛ и Пути регионов. Естественно, что всё не ограничится лишь одной игрой – найдётся место и различным челленджам. Мы будем объективными и рассмотрим будущее событие со всех точек зрения.

Начнём со скептической. На мой взгляд, выбрано не лучшее время для проведения этого матча. Декабрь – самый неудачный месяц. Во-первых, болельщики ещё не успеют соскучиться по футболу. Во-вторых, сейчас проходит чемпионат мира и целый ряд болельщиков по данной причине не пойдёт на матч звёзд. Напомню, что 3 декабря на мундиале пройдут матчи 1/8 финала. Нельзя забывать о том, что два раза – в 2003-м и 2004 году проводились подобные мероприятия, но они тогда не нашли отклика в сердцах болельщиков. Например, в 2003 году на матч пришло всего 7 тысяч зрителей. Неудивительно, что руководство РФС впоследствии отказалось от этой идеи. Возможно, если бы матч звёзд был сыгран в городе, команда которого не играет в РПЛ, это было бы хорошим выходом. Ведь для условного Волгограда приезд Промеса и Сутормина – уже целое событие! А для детей и подростков было бы приятно увидеть звёзд Youtube – представителей команд «Амкала» и 2DROTS.

Но будем справедливыми и найдём положительные стороны в предстоящем событии. Хорошо, что на одной площадке будут собраны представители различных футбольных каст, начиная с Промеса и Сутормина и заканчивая любительскими командами «Амкал» и 2DROTS. Радует, что предстоящее событие будет носить одновременно весёлый и серьёзный характер. Сначала челленджи и шоу-матч, а затем серьёзное событие – жеребьёвка весенней части Кубка России. Да и просто радует желание сделать шоу из этой идеи. Боюсь ошибиться, по-моему, будущее событие не имеет аналогов в других странах. Считаю, что сама идея с матчем звёзд очень хорошая. Успех будет зависеть от того, как её (идею) удастся реализовать.

Встреча начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру покажет телеканал «Матч ТВ», а также прямая текстовая трансляция пройдёт на LiveResult.Ru . Напомним, что встреча пройдёт в формате 5 на 5 с двумя таймами по 15 минут.

Заявка команды Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

Александр Коваленко («Крылья Советов»)

Алексей Каштанов («Урал»)

Алексей Миронов («Ростов»)

Алексей Сутормин («Зенит»)

Владислав Карапузов («Ахмат»)

Даниил Худяков («Локомотив»)

Егор Сорокин («Краснодар»)

Иван Игнатьев («Локомотив»)

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Квинси Промес («Спартак»)

Лечи Садулаев («Ахмат»)

Матвей Ивахнов («Факел»)

Павел Мелёшин («Спартак»)

Равиль Нетфуллин («Торпедо»)

Ризван Ташаев («Локомотив»)

Сергей Пиняев («Крылья Советов»)

Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»)

Главный тренер: Валерий Газзаев

Александр Маменко («Амкал»)

Алексей Гасилин («Амкал»)

Андрей Никитин («Уфа»)

Артём Ковешников («Торпедо-Владимир»)

Артём Поликарпов («Сахалинец»)

Владимир Марухин («Акрон»)

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Даниил Лопатин («Динамо-Брянск»)

Даниил Наговицин («Зенит-Ижевск)

Дзамболат Тигиев («СтавропольАгроСоюз)

Дмитрий Великородный («Звезда»)

Кантемир Нахушев («СтавропольАгроСоюз»)

Команда Пути регионов РПЛ

Никита Бабич («Темп»)

Павел Кудряшов («Звезда»)

Рустам Вазитдинов («Текстильщик»)

Главный тренер: Заур Тедеев («Алания»)

Антон КАРАСЕВИЧ