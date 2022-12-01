Каррера: «Теперь шансы «Динамо» и ЦСКА на победу в Кубке подросли»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решения, связанные с наказанием за драку, которую устроили футболисты московского «Спартака» и питерского «Зенита» под конец недавнего кубкового матча.

По мнению Карреры, последнего тренера, приводившего московский клуб к победе в чемпионате мира, эти события помогут московским ЦСКА и «Динамо», которым будет гораздо легче побороться за Фонбет Кубок России.

- Этим могут воспользоваться конкуренты. Шансы ЦСКА и «Динамо» в борьбе за Кубок России подросли, - цитирует слова специалиста издание Sport24.