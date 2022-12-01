​Промес и Пиняев сыграют за команду пути РПЛ в матче звёзд

В субботу, 3 декабря, состоится матч звёзд Фонбет Кубка России. За два дня до игры стали известны составы команд. Конечно, основное внимание будет приковано к команде пути РПЛ, поскольку там будут собраны представители элитного футбольного дивизиона России. Состав этой команды будет выглядеть так:

Ризван Ташаев, Даниил Худяков , Егор Сорокин, Владислав Карапузов, Александр Коваленко, Алексей Миронов, Равиль Нетфуллин, Сергей Пиняев, Куинси Промес, Лечи Садулаев, Алексей Сутормин, Матвей Ивахнов, Иван Игнатьев, Алексей Каштанов, Павел Мелёшин, Тимур Сулейманов.

Главным тренером команды пути РПЛ на матче звёзд будет известный специалист Валерий Газзаев.

Отметим, что кубок России в сезоне 2022/2023 разыгрывается в новом формате. Этот формат гарантирует увеличение количества матчей.