Эммерсон: «Довольны тем, что закончили на первом месте группу в Кубке России»

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет прокомментировал результат команды на групповом этапе Фонбет Кубка России.

«Довольны тем, что закончили на первом месте группу в Кубке России. Все безумно рады этому. Теперь с чистой душой отправляемся в отпуск! Полечу отдыхать в Таиланд», — приводит слова Эммерсона «Чемпионат».

Футболист заявил, что старт сезона был очень плохим для «Урала», но потом команда переломила неудачную серию, концовка этой половины сезона выдалась отличной.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.