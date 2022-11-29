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Кубок России

Баженов высказался о проведении Матча звёзд Фонбет Кубка России

29 Ноября 2022 • 14:20 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о предстоящем Матче звёзд Фонбет Кубка России.

«Я даже не знаю… Я слышал, что это будет. Мне все равно, главное, чтобы большинству людей это было удобно», — цитирует Баженова Vprognoze.

Ранее стало известно, что 3 декабря состоится Матч звёзд, в котором сыграют футболисты из Пути РПЛ против Пути регионов. Уже известно, что во встрече примут участие Куинси Промес, Сергей Пиняев и Алексей Гасилин.

Напомним, российский футбол ушел на зимнюю паузу. Возобновление Российской премьер-лиги запланировано на начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Баженов
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