Баженов высказался о проведении Матча звёзд Фонбет Кубка России

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о предстоящем Матче звёзд Фонбет Кубка России.

«Я даже не знаю… Я слышал, что это будет. Мне все равно, главное, чтобы большинству людей это было удобно», — цитирует Баженова Vprognoze.

Ранее стало известно, что 3 декабря состоится Матч звёзд, в котором сыграют футболисты из Пути РПЛ против Пути регионов. Уже известно, что во встрече примут участие Куинси Промес, Сергей Пиняев и Алексей Гасилин.

Напомним, российский футбол ушел на зимнюю паузу. Возобновление Российской премьер-лиги запланировано на начало марта 2023 года.